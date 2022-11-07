「開C300錯了嗎？」一名駕駛抱怨，自己開車賓士C300上路，一天內被員警攔查3次，雖然他行得正，坐得端，沒有任何不良紀錄，但被警方關切的次數實在太多，讓他感到相當頭疼，貼文曝光後，有網友見狀笑說：「不查對不起你」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，某日開車上路時，連續遭警察攔查3次，他表示自己沒做虧心事也不趕時間，是個不違規、不超速的市井小民，讓警察盤查無傷大雅，但還是忍不住抱怨：「開C300錯了嗎！」

貼文曝光後，引來超過7千名網友按讚朝聖，「看到C300就攔爆的概念」、「C300是黑名單XD」、「C300不意外」、「沒辦法，你也辛苦了，要怪只能怪那些把車搞臭的垃圾們」、「這車牌應該是有前科啦，所以警察經過都會特別關照一下」；然而也有不少人認為，原PO貼的汽車隔熱紙太黑，容易引起警方懷疑，笑說：「貼這麼黑不意外啦，不查對不起你」。

據《東森新聞》報導，有資深員警透露，賓士C300是許多年輕人喜愛的款式，相比其他名車來說也容易入手，「依照過去經驗，比較容易找到違禁品」。