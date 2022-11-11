新竹一名母親日前控訴騎機車一次載著4歲、一個5歲孩子遭員警因三貼開單，她稱家中沒有轎車，怒問「難道騎機車沒有載小孩的權利嗎？」還問員警沒有小孩嗎？事後發文勸世「沒四輪千萬不要生小孩」；文章曝光掀起兩派熱議，有人認為是員警不近人情，也有人說違規事實明確，她根本在「道德綁架」員警。

該女網友在臉書「新竹爆料公社」發文表示，她日前騎機車載一個4歲、一個5歲孩子，遭警方稱她三貼開單，她當下說「並不是每個人家裡都有汽車，我有兩個小孩且家裡又沒汽車，難道騎機車就沒有載小孩的權利嗎？」員警當下沒回應，她則繼續問「難道你沒有小孩嗎？」員警回應就真的沒有小孩。

新竹母親控訴騎機車載著4歲、一個5歲孩子遭員警因三貼開單，她稱家中沒有轎車，怒問「難道騎機車沒有載小孩的權利嗎？」還問員警沒有小孩嗎？（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

該女網友發文怒批「如果家裡沒汽車，千萬別生小孩」，強調沒四輪千萬不要生小孩，PO文曝光引起網友暴怒，留言稱「標準的自己有錯先檢討別人」、「沒有汽車跟生二寶什麼關係？三貼很危險，對自己對小孩對別人都很危險」、「不願意守法的人也不要生小孩」、「違規就別靠腰，開你剛好，不開是情理」、「你的確違規在先啊！警察不開你單是通情達理，但不該視為理所當然」、「沒必要去扯有沒有錢，因為這也不是警察的問題」。

但也有網友力挺原PO「政府鼓勵多生，又立一個爛法規」、「你違規真的就是先扣分，當然警察的回話也是會不太舒服」、「一路上到處都看的到3貼」、「說三貼危險，哪一樣不危險，一個人開車也常出車禍的」。