和泰集團長期投入企業永續發展，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，投身於社會公益，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，整合「人、車、環境」三大公益範疇，積極推動ESG相關行動，今年第15屆「TCSA台灣企業永續獎」，和泰汽車總共獲得「綜合績效獎－台灣百大永續企業獎」、「企業永續報告類服務業－白金獎」、「永續單項績效獎－社會共融領袖獎」及「永續單項績效獎－人才發展領袖獎」等4項大獎，在ESG面向表現備受肯定。

「TCSA台灣企業永續獎」是由台灣永續能源研究基金會主辦，本屆共424家企業報名參獎，報獎家數創歷年新高，和泰汽車不僅連續7年獲頒「綜合績效獎－台灣百大永續企業獎」（前身為台灣TOP50永續企業獎）及「企業永續報告類」及「永續單項績效獎－社會共融領袖獎」殊榮，其中企業永續報告類獎更奪得最高榮譽白金獎的肯定；此外，本屆更拿下「永續單項績效獎－人才發展領袖獎」，顯示和泰汽車不僅永續報告書在ESG資訊揭露完整及透明度佳方面深受肯定以外，在社會共融及人才發展的成果也是有目共睹。

和泰指出，集團秉持「與美好台灣同行」的理念，在「人、車、環境」三大主軸發展多元化公益行動。以「人」為出發點，長期投入社會關懷，如提供弱勢兒少與社工即時移動服務的「yoxi移動公益幸福行動」，解決弱勢家庭在就醫、就學、物資配送、短程出遊的不便利問題，累積接送服務已超過350趟次、650人次。和泰汽車也以青年培育為己任，連續4年攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家，為社會培育青年潛力人才；結合本業資源「車」的公益行動，已捐贈共12輛和泰號捐血車、連續12年捐贈國中小學導護志工裝備並達成12萬套；以實際行動力挺「環境」保育，致力於導入環保車輛、一車一樹達成種植64萬棵里程碑、集團減塑淨灘，並發起「台灣原生動物守護計畫」保育台灣原生種石虎等行動，喚起群眾意識，為環境永續盡最大心力。

和泰表示，集團秉持「沒有最好、只有更好」的意念，未來將持續整合和泰集團資源推動公益行動，將CSR思維深化於集團發展策略，擴大社會影響力，並積極強化ESG表現，將全球永續發展目標納入公司CSR發展的核心策略與願景之中，落實企業永續經營理念。