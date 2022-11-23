近年，越來越多企業落實ESG，善盡社會責任舉辦各種公益活動，以及號召員工一同環境保護，「中信房屋」也不例外。中信房屋在「中信房屋公益月」特別舉辦「熱血中信」的捐血活動，今年也與花蓮馬泰林部落契作稻米，讓幸福延續到地方。

根據資料顯示，每逢年節前後，全台灣的血庫最容易短缺，因此中信房屋於11月「中信房屋公益月」，在全省舉辦11場捐血活動。中信房屋總經理張世宗表示，ESG並不是一個口號，而是整個營運策略的核心思維，因為企業在經營上最重要的，是希望能夠永續發展與永續經營，每個企業應當從事這樣的公益活動，善盡社會責任，對環境保護盡一份心力。

中信房屋總經理張世宗表示，ESG並不是一個口號，而是整個營運策略的核心思維。(圖/截取自youtube)

中信房屋全台捐血活動從11/5台南市打頭陣，11/8台北場、11/12屏東場、11/18新北三峽，11/23在新竹市、11/24桃園市、12/3新北土城、12/4高雄市、12/11台中市、12/11台中大里及12/17嘉義市等地舉辦，現場民眾紛紛挽袖捐血響應。

中信房屋於11月「中信房屋公益月」，在全省舉辦11場捐血活動。(圖/截取自youtube)

中信房屋落實ESG有成，在公司營運策略上落實節能減碳。總經理張世宗指出，今年特別與花蓮馬泰林部落合作契作稻田，透過這樣的友善耕作，部落也比較不會有生存的壓力，且耕作完全不使用農藥，能夠對土地有所保護，希望能拋磚引玉號召企業多多響應，將幸福延續到各地。

今年特別與花蓮馬泰林部落合作契作稻田，使用友善耕作不撒農業保護土地。(圖/截取自youtube)

總經理張世宗表示，捐血一袋、救人一命，在這樣血庫缺血的時節，無論民眾還是企業都應該多多響應捐血活動，讓善的循環持續下去。