惠普周二（22日）預計到2025財年以前裁員6,000人，約合全球員工數的12％，因顧客緊縮預算，使得PC與筆電銷售正在衰退。

這家PC大廠預料，消費者與商業需求疲軟，本季（2023財年第一季，11月至明年1月）每股盈餘約在0.70到0.80美元。此財測遜於分析師平均估的0.86美元。

惠普財務長Marie Myers指出，「我們看到2022財年有許多挑戰，可能持續至2023財年」。該公司表示，重整和其他相關支出約達10億美元，其中2023財年認列近6億美元，其他支出則列入後續兩年成本。