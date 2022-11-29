商業發展研究院最新統計，2021年我國服務業產值首次突破12兆，達新臺幣12兆3,185.95億元；服務業就業人口為685.3萬人，占我國總就業人數約為59.9％。

上述統計資料，記載在29日出版的《2022商業服務業年鑑》，出版單位經濟部商業司表示，服務業扮演我國經濟發展及穩定就業的重要角色。

出版記者會現場邀請到全聯實業股份有限公司謝健南副董事長及勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司李介文副總經理二位專題篇作者，分別就「通路發展與數位轉型三部曲」及「淨零排放與ESG對商業服務業價值重構的影響」議題進行專題演講，並由商業發展研究院朱浩所長從數據及趨勢等各面向分析我國目前商業服務業的狀況及趨勢，三位講者都將研究成果淬煉精華於專文，內容都完整收錄於《2022商業服務業年鑑》中，即日起提供給各界參考。

經濟部商業司長蘇文玲表示，在疫情、極端氣候、全球變動的政經局勢下，企業應強化風險管理，提早規劃永續轉型並落實推動ESG。有鑑於淨零排放、ESG與數位轉型為商業服務業重要趨勢，《2022商業服務業年鑑》主軸為「ESG低碳與數位轉型」，輔以國內外知名案例，讓讀者快速掌握國內外商業服務業的前瞻商機。

為達成我國2050淨零目標，經濟部對於商業部門減碳路徑提出「設備或操作行為改善」、「使用低碳能源」、「商業模式低碳轉型」及「綠建築」等轉型策略，以協助商業部門減碳。

此外，近2年因COVID-19疫情帶來的管制隔離措施，使消費者透過線上方式購物的比例急速增加，也提升行動支付的使用；而實體店面除了增加線上通路之外，也透過社群經營來強化與消費者溝通行銷，顯示「Martech」已為商業服務業勢在必行的重要工具。