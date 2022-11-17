恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）宣佈全新開發的解決方案可透過S32G GoldBox車輛網路參考設計將其高壓電池管理系統（high-voltage battery management system；HVBMS）連接至雲端，以運用由人工智慧（AI）驅動的電池數位雙生（Digital Twin）模型。

恩智浦透過Electra Vehicles, Inc的EVE-Ai 360度自適應控制（adaptive control）技術激發雲端數位雙生模型的潛在優勢，進而實現更佳的物理BMS實時預測和管理，強化電池效能，提升電池健康狀態高達12％，並支援包含電動汽車車隊管理等多種全新應用。恩智浦將在今年的慕尼黑電子展（electronica）演示該解決方案。

電池仍然是電動汽車（EV）中最為昂貴的元件，由AI驅動的數位雙生雲端服務擁有巨大潛在優勢，可以改善對電池健康狀態（state of health；SOH）和充電狀態（state of charge；SOC）的估算，進而提高能效、延長使用壽命、降低成本。運行條件的改變可能導致電池健康狀態的持續變化，電池數位雙生模型可適應這種持續變化，並向BMS回饋資料更新，進而持續改進控制決策。

汽車廠商可以使用該技術來提供駕駛者洞察，例如剩餘里程或速度建議等。

此外，自適應電池控制還可以改善電池效能，並安全地延長其使用壽命，為車廠降低保修成本。該技術的另個潛在應用是電動汽車車隊管理，可為車隊運營商提供重要的使用情況分析，例如車輛充電時間和電池預測診斷等。此外，擁有這些深度資訊，電池維護中心可以實現快速診斷，減少停機時間，電動汽車充電站營運商可有效最佳化充電服務，提高能源效率。

隨著電動汽車市場持續發展，重複使用電池的供應規模也必將增長。這些電池作為汽車電池已達「汽車壽命（automotive life）」終點，但其剩餘容量高達80％。如果能源儲存系統（energy storage systems；ESS）中的剩餘電池壽命（useful battery life；RUL）能用於家庭，屋主的能源開銷將有望降低。