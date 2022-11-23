人工智慧（AI）服務對於高效能運算（HPC）資料中心 的持續性需求驅動了此區塊市場的不斷成長。專用AI加速器有助於顯著提高這些資料中心的效能和效率。就如同許多關鍵基礎設施系統一樣，可靠性和高可用性對它們來說至關重要且極具挑戰性。AI超級運算平台開發人員只能透過熱插拔解決方案來滿足這些要求，這些解決方案可在對組件進行熱插拔時，也能監控電源供應器並保護系統。

為因應這項挑戰，英飛凌科技（Infineon）推出XDP XDP710數位控制器，為其智慧熱插拔控制器和保護IC系列的首款產品，具有5.5V至80V的輸入電壓範圍，暫態高達100V可持續500ms。它具備了三個功能區塊：第一個是高精確度遙測和數位安全操作區（SOA）控制區塊，經過最佳化以符合英飛凌的功率MOSFET特性。第二個是系統資源和管理區塊，第三個則是整合式閘極驅動器和電荷泵區塊，應用於諸如OptiMOS和StrongIRFET系列的n通道功率MOSFET。

NVIDIA資深電源架構師暨技術主題專家Abhijit Datta表示，英飛凌的XDP710數位熱插拔控制器非常符合HGX平台產品的要求，它提供的獨特功能，例如外部FET可選擇使用電阻器搭接和升壓模式。這有助於XDP710的小型封裝尺寸，更易於設計。

英飛凌電源與感測系統事業部電源管理IC部門副總裁Shahram Mehraban表示，XDP710熱插拔控制器是一款功能豐富的裝置，具有高精確度類比前端，還支援全面性健康監控、遙測、可編程性和預設MOSFET SOA。它解決了可插拔AI伺服器解決方案目前設計所遇到的挑戰。

XDP710控制器的主要特色在於其先進的封閉迴路SOA控制和全數位操作模式，這可減少外部組件的數量，從而降低物料清單（BOM）及設計時間，加快上市時間。XDP XDP710還可在類比輔助數位模式下運作，以支援舊有系統。