中央健康保險署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，向各界展示全新升級改版的「健保雲端系統2.0」友善介面、客製化、視覺化功能，包括新增單一入口網頁，強化網頁搜尋功能、重整並分類頁籤呈現及操作方式，提高使用友善性。

衛生福利部薛瑞元部長致詞時，感謝健保署在新冠疫情爆發時，迅速在48小時內彙集跨部會資訊，於健保雲端系統建置「TOCC」提示訊息，即時提供第一線人員防杜疫情擴散的一大利器，未來期許健保雲端系統持續精進，以更友善及多元的功能給各位醫事人員使用。

為保障病患就醫安全、提升醫療品質，健保署在2013年建置雲端藥歷系統，並於2016年擴大為健保雲端系統。醫師透過系統可快速查詢病人12項主題式就醫資料，包括看診最需要的檢驗檢查、手術等。

健保署運用創新科技於健保雲端系統，提供藥品交互作用等主動提示功能，以利醫師及藥師掌握病人就醫情形及用藥安全。健保雲端系統也配合國家政策新增「B、C型肝炎專區」，整合國民健康署篩檢資料，提供病人最近1次B、C型肝炎用藥、檢查(驗)等紀錄，以期早期發現及治療C肝病人。高雄醫學大學附設中和紀念醫院運用智慧化設備及健保雲端系統資料，使高雄市桃源區成為台灣第一個常住居民C型肝炎根除的地區就是一個很好的例子。

根據健保署統計，健保雲端系統每天約有120萬查詢人次，8成8的病人在就醫或領藥時，醫事人員詳實查詢健保雲端系統；「TOCC」提示訊息，2020年上線迄今已累計逾19.9億查詢人次；健保署今年也以「科技消除C肝 健保永續臺灣」榮膺「2022第6屆資誠永續影響力獎–社會創新組銅獎」殊榮。

在健保雲端系統推出10週年之際，為使健保雲端系統發揮更大的效益及價值，健保署今日公開全新升級改版之「健保雲端系統2.0」功能，包括新增單一入口網頁，強化網頁搜尋功能，重整並分類頁籤呈現及操作方式，提高使用友善性。放寬醫事人員登錄權限，使健保雲端系統深入第一線各職類的醫事人員使用。「健保雲端系統2.0」也可依照使用者需求「客製化」系統預設顯示頁籤及欄位，更符合使用者需求。此外，「健保雲端系統2.0」更將繁雜的用藥或檢驗檢查資料改為視覺化圖像，讓醫師、藥師及相關醫事人員閱讀更友善清楚易懂，加速診療效率。

健保署長李伯璋表示，感謝所有醫事人員與健保署攜手合作，同心協力守護國人就醫安全與健康。未來健保雲端系統將持續優化，並結合虛擬健保卡，也會擴大納入特材紀錄及終生給付數量上限項目等資料，使服務更加完整。透過健保雲端系統結合數位科技及大數據管理，推估2014至2021年減少約109.7億元重複藥費支出，推估2018年至2021年減少重複檢查檢驗費用約16.4億點。更重要的是，推動數位科技整合病人的重要醫療資訊，加速落實分級醫療並結合「有感的部分負擔」，提升病患就醫品質，讓健保成為守護國人健康堅強的後盾。