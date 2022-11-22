健保署署長李伯璋（左）、東區業務組長李名玉（右），感謝吉安鄉長游淑貞（左二）積極協助弱勢通報，利用愛心平台代繳健保費用。（王志偉攝）

健保署署長李伯璋今到花蓮，感謝縣府社會處、衛生局、吉安鄉長積極協助，解決弱勢民眾、脫離積欠保費困窘。（王志偉攝）

有不少弱勢家庭，小孩從小積欠保費、家長也無力繳交，健保署東區業務組透過「翻轉逆境，用愛助兒少」專案，募集善款，幫助東部青少年代繳健保費用，截至今年10月份，補助了98萬元、41位兒少受惠。

健保署署長李伯璋今天來到花蓮，感謝花蓮縣政府社會處、衛生局、吉安鄉長游淑貞等人的積極協助，他說，健保署2002年成立健保愛心專戶，協助解決有弱勢的民眾、脫離積欠保費困窘，至去年這個專戶協助全國3萬6千多人，補助金額超過2億元。不希望孩子從小就被「催繳」，留下陰影，協助弱勢家庭協助健保欠費。

游淑貞也分享，鄉內一位22歲青年，因為長期要照顧無法自行排便的父親，無法外出工作，雖有低收入戶資格，仍積極健保費，在鄉公所協調下，獲得1位禮儀師支援，不但代繳1萬7元的欠費，還表示要繼續支持未來的健保費，讓青年可以無後顧之憂照顧家人。

東區業務組長李名玉說，健保愛心專戶有部分來自公益彩券基金，除健保署官網建立「弱勢民眾通報平台」，需要協助個案，可上網通報外，東區業務組也有愛心專戶，截至今年10月，收到196萬元，共補助約98萬元、41名東部兒受惠，並與地方政府社會處、衛生局等合作，專案補助64位民眾，金額達89萬多元。

李名玉說，通報平台持續服務，也呼籲社會各界協力，捐款幫助需要被幫助的民眾，在健保方面的資源，讓社會上困苦家庭孩子、都能感受到大家的愛心能力。