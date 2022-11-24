一名外籍民眾John（化名）來台工作後，在任職公司辦理健保加保，因近期公司收到衛福部健保署北區業務組通知，提醒員工John的居留證在台居留效期已屆滿，若沒申請展延，將影響健保就醫權益，John對健保署主動提醒展延非常感謝。

健保署提醒，台灣的健保，只要符合健保納保的外國人，無論任何國籍或職業，符合下列投保資格之一者應參加全民健保，且保險費與本國人計算方式相同，並享有同等醫療權益。首先是合法的受雇者，自受雇日起參加健保；持有台灣居留證明文件且在台居留滿6個月者，自符合投保日起應參加健保，例如外籍學生來台就學，在台居留滿6個月就應投保。

健保署說，自2017年12月1日起，凡在台灣出生並領有居留證明文件的外籍新生兒，自出生日起參加健保，舉例來說，一對日本夫妻被外派來台灣工作，他們的小孩在台出生，雖是外籍新生嬰兒，同樣自出生日起受到健保的保障；另為配合「外國專業人才延攬及雇用法」施行，對外國專業人才及其配偶、未成年子女，經領有居留證明文件者，也應自領有居留證明文件日起參加健保。

健保署北區業務組長張温温提醒，每月底例行會發送桃竹苗加保之外籍人士居留效期屆滿名單，通知投保單位及以第六類身分投保的保險對象辦理居留證效期展延。目前每月約有750名外籍人士因居留效期屆滿而無法使用健保，為維護健保身分就醫權利，需注意居留證明文件有效期限，提前主動向移民署各地服務站辦展延，持續享有全民健保的照護。