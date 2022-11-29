中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，而嘉義市政府教育處今也宣布，12月1日起，嘉義市各校在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱、吹奏樂器類課程，可以不佩戴口罩，不過考量校園健康安全，校外人士進入校園內，仍應全程戴口罩。

嘉義市長黃敏惠表示，在校園中，師生進入教室仍須戴口罩，但在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱、吹奏樂器類課程等可不戴口罩 ，但應隨身攜帶或準備口罩，且若師生有相關呼吸道症狀或接觸校外人士及與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，至於校外人士進入校園，應全程戴口罩。

另因應疫情趨緩，生活逐步回歸日常，為提倡健康運動，嘉義市立田徑場自12月1日起恢復從早上4點至晚間10點開放。教育處處長林立生表示，考量疫情逐漸趨緩，配合中央政策調整，市府12月1日起調整校園防疫措施，放寬口罩防疫制度，但防疫鬆綁卻不能鬆懈，鼓勵學生下課多出去運動，運動完後回教室仍要戴上口罩，隨時勤洗手、維持良好的衛生習慣，保護自己也保護他人。