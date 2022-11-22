台南晶英酒店明星茶飲「晶泡茶」，嚴選南投高山茗茶注入獨門氣泡技法製成，經過兩年顧客回饋與反覆測試，即日起成功進軍7-ELEVEN超商零售通路，涵蓋嘉南、高屏區域共1,600間門市，販售口味包含清新甘甜的高山金萱、以及圓潤香醇的蜜香紅茶，無論單喝或是佐餐當作「類香檳」都相當適合，每瓶原價60元，首波嚐鮮價49元，透過另類清涼愉悅的品茗體驗，傳遞台南最美的「奉茶文化」，飯店選物平台「晶好購」每箱二十瓶同步優惠中。

「晶泡茶」所使用的原料來自南投鹿谷鄉《林三十六》的茶葉，源自1855年、代代傳承著深厚栽茶、製茶的一心一葉工藝，這個擁有百年歷史的凍茗傳奇，長年汲取山水精華，孕育出清新淡雅、甘甜柔順的茗茶，台南晶英酒店團隊將茶湯精華，透過急速冷卻加入氣體，色澤透亮的液體中冒著微量氣泡，入喉後在熟悉的輕揚茶香中，感受舌尖曼妙的跳動感。目前上市的口味分別有高山金萱以及蜜香紅茶兩款，前者質地飽滿甘醇，後者則在紅茶厚實深韻口感裡，多了蜜香與果香，多層次獨特的風味令人驚豔。

過去試售期間除了在全館客房mini吧免費提供給房客嚐鮮，於館內餐廳經由服務人員推薦作為清爽解膩的佐餐飲品也廣受饕客青睞，回購率及銷售量更是蒸蒸日上，至今已熱賣突破33萬瓶，為擴大零售通路，「晶泡茶」即日起於7-ELEVEN超商嘉南、高屏門市全面上架，銅板價每瓶49元，館內外餐廳至2023年2月14日止同步享歡慶優惠，購買成箱即可宅配。