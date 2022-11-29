疫後住宅裝修出現新趨勢，民眾不再只以美感為主訴求，對「健康安全」的居家需求疫後大爆發！深耕健康住宅多年的大皆設計表示，疫情期間，很多老客戶突然回頭給予健康住宅高度的肯定，「疫後，健康住宅新案件的詢問度暴增2至3倍」，讓大皆設計更加堅持繼續走健康住宅這條路。

從事室內設計工作三十餘年的大皆設計提出「後疫情時代的住宅報告書」，執行長李克忠表示，疫情期間民眾的居家時間變長了，居家空間也從「只是回家睡覺的地方」，變成了長時間生活的場所。然而，好的住宅應是讓人越住越健康，如何減少病毒傳染，以及以人為本的設計理念，已成為人們對居家品質要求的新趨勢。

大皆設計從十年前即朝著以人為本及安全健康建築為訴求，擺脫以往只重視奢華與華麗的設計。李克忠表示，三十多年來對台灣住宅需求的觀察中，市場一直在「流行」的風格中打轉，大皆設計當時想要突破這個固有思維，因此朝著「以人為核心」來重新思考，從用戶最真實的身心靈需求來打造空間。

李克忠說，每一個設計案，都需要對業主生活習慣深刻了解，創造屬於業主自己的風格文化，朝著客製化與獨特性以及純粹的空間進行專業研究。

大皆設計尤其重視「隱形的居家生活品質」，包括空氣品質（二氧化碳、濕度、溫度、空氣對流）、燈光設計及自然採光、水系統、音頻感受、材料品質（無毒、綠建材），甚至空間舒適度、動線心理學等專業領域的呈現。沒想到，大皆設計經營多年的堅持，在疫後迎合居家潮流成了關注的焦點。

李克忠表示，畢竟現在環境賀爾蒙、飲食毒素比以前多太多，若是居住空間也存在毒素，那對健康無疑又是一大打擊，影響深遠。「這就是以人為本的重要性，設計師總是要想的比客戶多，要比業主更了解業主的需求，也必須向市場推廣尚未形成的無毒趨勢。」

究竟是福地居福人，還是福人居福地？李克忠以多年來的經驗表示，「只要人健康，住哪裡都是福地！」當空間設計的起心動念就是為了業主一家子的健康，環境可以影響人，因此間接、直接的造就無數個福地。

李克忠對於空間設計師的定義是，「不只做好設計，同時也扮演著業主知己的角色」，以利他為出發點的這份心意，遍布在業主家中的每個角落，設計源於生活，生活因設計而改變。為此，大皆設計樂此不疲，也樂見台灣頂級市場的居家需求在疫情後，正全力往無毒健康邁進。