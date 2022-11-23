今年將邁入最後一個月，回顧今年來因諸多利空來襲，金融市場波動劇烈，但市場陸續反應，近期通膨有趨緩跡象，現階段不失為搶反彈、下一波投資成長機會好時機，尤其掌握全球主流共識布局，其中多元電力與電動車的雙電主題，隱含兆美元商機，前景勢不可擋，更是投資必備的主題。

看好雙電題材商機，群益投信率先推出國內首檔全新型態電動車主題基金，同時鎖定多元電力、電動車雙電的「群益智慧聯網電動車基金」，提供一次掌握雙電大趨勢商機。群益投信表示，凈零碳排與供電穩定，已是各國政策制定時的重點項目，明確提供相關產業補貼，激發多元電力與電動車成為市場投資焦點。電力商機市場預估2050年能源轉型累積投資金額估達100兆美元，電動車預估在2035年產值上看6兆美元，商機前景驚人。

群益投信強調，不同於其他電動車基金，大多訴求電動車產業布局，群益智慧聯網電動車基金採取多元電力與電動車雙主軸配置，完整布局產業上中下游、軟硬體兼顧，更全面的掌握雙電產業鏈投資商機，區域上以雙電技術領先的美國，及關鍵產品最大生產者的大陸為主，搭配韓、日、歐等具亮點與競爭力企業，建構投資組合，一次掌握完整雙電投資機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，市場預估明年電動車與太陽能產業銷售量可望增長4成至5成，成為成長股的領頭羊，且以近期全球股市反彈表現來看，太陽能、電動車與電池分別反彈近47％、22％及21％，較全球電子股與全球股市的反彈更加有力。

且在多元電力與電動車並駕齊驅投資主流下，二者兼備更可望帶來如虎添翼的效果，觀察近二年、近三年及近五年的統計回測，若僅佈局電動車產業，期間報酬為4％、111％及85％，若採雙電主題配置，即電動車、電池、太陽能各三分之一的配置，同期間報酬分別為29％、146％及139％，凸顯短中長期表現，雙電配置較單一主題更能掌握績效成長潛力。