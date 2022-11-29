原名「電動自行車」的微型電動二輪車相關新制明日正式上路，新購車輛均需掛牌，並投保強制汽車責任險才能上路，光陽執行長柯俊斌今日表示，微型電動二輪車每年約8~10萬台規模，將與現行電動機車共同衝刺運具電動化，政府訂出2030年電動機車35％銷售目標也有望提前達標。

微型電動二輪車原名電動自行車，過往與電動輔助自行車合併納管，但與「腳踏自行車」不同，是指最高時速25公里的電動二輪車，過去因為免掛牌、免投保，肇事時也就無法可管，形成治安死角，直至2016年開始討論納管，並自2024年11月底前將全面納管，沒掛牌的也要補掛牌。

車輛公會副秘書長吳智魁表示，過去曾建議將微型電動二輪車併入電動機車，但考量稅率、騎乘無須駕照等因素，最後仍分離規管。過去也曾建議政府可調高最高限速至35公里，但考量市區交通，以及騎車需求，最後拍板定案仍為25公里。

身兼車輛公會機車製造委員會主委的柯俊斌認為，微型電動二輪車法制化後，中央與地方政府也會正視，更願意提供補助，增加購買意願，未來電動二輪車走向分眾，與高馬力、高速度的電動機車分頭並進，50 C.C.的燃油機車則會朝微型電動二輪車靠攏，成為2030年電動機車35％銷售目標的助力。

柯俊斌指出，微型電動二輪車免考照、騎乘年齡降至14歲，加上電池重量也輕，「市場是有的」，價格也不會比傳統燃油機車高，能滿足年輕族群、甚至是外勞的近距離騎乘需求，且從銷量來看，全台每個月都有接近1萬台銷量，其實不低。

柯俊斌表示，早期的電動自行車沒有牌號，其實引發許多社會問題，如今全面納管，只要是「合格電動自行車」就可以拿牌，上了牌以後，交通事故處理上就更有制度，有保險才有機會分擔費用，對車主跟社會大眾也都更有保障。