基隆市環保局11日下午大舉出動，拆除違法懸掛的競選布條。（張志康攝）

基隆市環保局11日下午大舉出動，拆除違法懸掛的競選布條。（張志康攝）

國民黨前台北市議員羅智強10日痛批民進黨基隆市長候選人蔡適應設置多處違法競選看板，11日上午，國民黨基隆市長候選人謝國樑也一再提及，並質疑基隆市政府未能依法行政。11日下午，基隆市環保局大舉出動，拆除基隆市內多處違規懸掛的競選布條。環保局強調，只要接獲市民陳情，不分黨派一切依照規定辦理。

基隆市環保局透露，近幾周市長信箱陸續接獲很多民眾投訴，表示有不少違規的競選旗幟、布條、看板。趁11日天氣好轉，環保局出動各區隊，配合稽查人員前往各區拆除違規布條、旗幟，累計超過500件。

環保局稽查區隊科長甘乃如表示，環保局依據選罷法第52條第2款規定「不得於道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立看板、旗幟、布條等競選廣告物」，違規者將逕行拆除。但如果是私人土地或是房屋，就不在環保局的執法範圍內。

另外，針對查處的違法布條、旗幟，環保局也將依廢棄物清理法，處以1200元至1600元的罰鍰。