台中市警察局第五分局會同環保局、台中區監理所，針對重劃區聯外道路舉行「環、警、監聯合稽查」，加強取締改裝車輛及噪音檢測。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區單元12重劃區夜間經常出現噪音改造車呼嘯而過，擾人安寧，台中市警察局第五分局10日會同環保局、台中區監理所，針對重劃區聯外道路舉行「環、警、監聯合稽查」，加強取締改裝車輛及噪音檢測，當場攔查變更排氣管噪音車7輛，不合格車輛將依噪音管制法第26條規定告發，共開出罰單罰鍰達新台幣13500元，並限期改善至複驗合格為止。

機捷特區及單元12重劃區為北屯區新興重劃區，緊鄰松竹商圈、頭家商圈、東山商圈及3個捷運站、2個火車站、2個台中環線匝道，交通便利，區內除了著名美式商場外，更因限時容積獎勵，大樓在4年內如雨後春筍般陸續落成，人口急遽成長也衍生出居住安寧問題，尤其在夜深人靜時，車輛發出噪音的狀況更是明顯，高速拉轉、狂催油門，出沒的噪音劃破住宅區寧靜，不僅擾人清夢，嚴重影響居住的生活品質。

為還「靜」於民，第五分局結合取締酒駕期程，於11月10日夜間規劃優勢組合警力，封閉松竹路與北屯路口實施「環、警、監聯合稽查」，針對「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締，有效遏止噪音車及酒後駕車惡習，避免噪音擾民及酒駕交通事故的發生。

第五分局分局長林沐弘指出，該分局迄今執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務計10場次，總計攔查檢驗不合格噪音車達36件，另通報197件噪音車輛。林沐弘呼籲，請駕駛抱持同理心，勿噪音繞民、勿酒後駕車，也不要從事危險駕駛行為，以維護安全用路環境。

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