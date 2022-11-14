民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭踢爆在基隆市國有土地掛起違法看板一事，國民黨又抓包新手法並召開記者會控，蔡適應違法在基隆市國有土地上懸掛看板，甚至掛在國小圍牆上，而基隆市長林右昌卻像蔡適應的門神視而不見，要求蔡適應適可而止，不要再為難基隆市的基層公務員。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，違法看板王就是蔡適應，整個基隆市的國有土地都是蔡適應的違法看板，圖片幾乎都是蔡適應與林右昌的合照，基隆市政府環保局雖聲稱已拆除高達500面違法看板，但蔡適應的違法看板依舊佈滿整個基隆市。

余治明強調，蔡適應只要遇到爭議事件就會推給「熱心支持者」來卸責，就如同先前暖暖後援會現金行賄一案，也把責任推的一乾二淨。蔡適應口口聲聲說要行政中立，卻是恣意侵占國有地掛違法看板，一天到晚佔民眾的便宜，這種有功自己攬，有過別人扛的行為，真的令基隆市民感到非常不齒。

基隆市議員張淵翔指出，蔡適應身為一個立法委員，竟然知法犯法，放縱團隊在整個基隆市的國有土地、擋土牆、公家圍籬、學校圍牆、火車站周遭及天橋上等處掛起滿滿的違法看板！蔡適應這種目無法紀的行為，還說要打造基隆美麗市容，真的會笑掉基隆人的大牙。

張淵翔認為，最近又接獲民眾檢舉，這幾天又看到蔡適應偷偷的掛起違法布條，並且試圖用「卡通圖案」來取代林右昌和蔡適應的照片，違法懸掛的地點竟然連學校的圍牆都不放過，蔡適應難道真的是把基隆市民當成是「塑膠」嗎？這樣「教歹囝仔大小」的行為，真的完全不適合擔任基隆市的市長，蔡適應適可而止，不要再為難基隆市的基層公務員。

國民黨青年團前團長呂謦煒指出，民進黨基隆市黨部之前在基隆市安樂區的自強隧道掛起罵人看板，甚至不惜砍樹破壞生態，直到謝國樑團隊召開記者會的採訪通知發出後的當晚，才趕快連夜火速拆除。沒想到蔡適應變本加厲，在整個基隆市國有土地、山坡地、擋土牆、公家圍籬、隧道出口等處卯起來掛起違法看板，身為立委的蔡適應，這種知法犯法的行為真的是讓人瞠目結舌。