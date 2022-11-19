民進黨基隆市長候選人蔡適應18日晚間舉辦「民主與關懷基隆 宜蘭同鄉之夜」，邀請立法院長游錫堃蒞臨基隆開講。游錫堃在會中除讚揚基隆市長林右昌任內八年期間，將基隆改頭換面，並強調蔡適應拿了12次的公督盟優秀立委，是道地的「第一名立委」。

這場活動出席的包括基隆市長林右昌、民進黨市黨部主委蘇仁和，與這次的市議員候選人。游錫堃會中先讚揚林右昌市長，在任內八年期間，將基隆改頭換面，找回了屬於基隆人的光榮，也讓在野黨對手稱讚他的好表現，游錫堃說，林右昌市長的好表現，蔡適應也有一半的功勞，兩人在市政上合作的默契，他在立法院也時常聽同仁提起，特別是蔡適應還拿了12次的公督盟優秀立委

游錫堃還說，蔡適應這麼認真，全都是基隆市民對未來的渴望，才讓蔡適應有這樣的動力，他聽過蔡適應的「適大主軸」政見，看到蔡打算從歷史文化出發，進行基隆市港的改造，再到推行基隆捷運和基隆郵輪母港，帶動整個城市的產業發展。

最後，游錫堃說，蔡適應當過職業軍人捍衛過台灣的民主自由，這是蔡適應在過去優秀表現中，最讓人印象深刻的！他提到，我們要對台灣對抗中共的野心吞併和自主防衛有信心，就像烏克蘭對抗俄羅斯般，只要我們堅持下去，盟友和世界各國一定會來幫助我們。