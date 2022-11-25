爭取連任的新北市長侯友宜今(25)日晚間在板橋第一運動場舉辦選前之夜「HOU HOU 做代誌，吼哇厚日子」，主辦單位更宣布已湧入8萬名支持者到場力挺；社會局長張錦麗助講時以八仙塵爆以及雙溪虎豹潭溺水事件舉例，當時侯友宜都堅持要到現場關懷受害者、鼓勵救難者，也暗酸對手「以為改變只要嘴上說說、撒大錢就可以辦到」，最後更向台下支持者喊話「明天我們勝利相見」。

張錦麗表示，侯市長是一位最勇敢的鐵漢子，但對於照顧弱勢的社會局而言，侯市長更是一個最溫暖、慈悲的市長；張錦麗回憶起7年多前自己一上任新北市社會局長，就遇到八仙塵爆意外，那時不是在醫院，就是在殯儀館，每個醫院都要跑很多趟。

他說，那時有一次忍不住問當時還是副市長的侯友宜說，這些醫院都來很多趟，為甚麼還要再來，結果他說，來這裡不只是給家屬、傷者加油打氣而已，更重要的是要讓醫院看到市府很重視傷者，醫院才會拿出最好的藥救治他們，「八仙塵爆百分之七十的傷者都是年輕者，未來人生還有一段很長的路要走，要多給他們關心，他們就可以早日走上復健之路」。

張錦麗表示，那次之後就從他的部屬變成他的鐵粉，因為擁有一位愛民如子、視民如親的市長，那是多麼多麼的難得，日後每一件事幾乎都是如此。

張錦麗也提到去年發生的雙溪虎豹潭溺水事件，當時有6人不幸罹難，其中大部分的罹難者第2天就打撈上岸，只有1位小妹妹怎麼找都找不到，她的父母每天以淚洗面，哭著希望生要見人，死要見屍。

他說，當時侯市長每天都到虎豹潭，花費的時間超過10個小時，身邊的人都忍不住勸市長一次就好，因為總要有些時間來處理市政，也要有一些時間讓市長可以休息；但當時侯友宜說，天氣這麼冷，潭水這麼冰，每天動員3、400個救難弟兄，潛到潭底尋找小朋友，所以過去就是要替救難弟兄加油打氣，讓他們不要放棄、堅持到最後一分鐘，最後這位小妹妹在第六天就找到了。

張錦麗說，市長就是這樣，不放棄任何的一個人，每次都是講最多做最多，不怕苦也不怕累，甚至有時候還要默默承受某些人給他的輒難、汙衊，這些我們通通看在眼裡；她指出，所以新北市府也被市長感染，「新北市的公共托育中心到年底即將有120家，新北市一都抵五都」、「里里有銀髮俱樂部」、「好日子愛心大平台3年就募集到超過39億元的物資與現金，幫助三千多萬人次」、「2年就翻轉五股垃圾山成五股夏綠地」、「2年處理十年弄不了的塭子圳，移除6000多間的違建，而且沒有人抗爭」。

張錦麗更強調，改變是一件常困難的事，「有些候選人以為喊喊口號、撒大錢可以改變」，但改變是要在內心、人心，當我們願意改變、願意承擔，我們就會做最多、最快、最好，就會實踐愛民、利民、便民的價值。

張錦麗最後呼籲，明天就要投票，希望大家可給侯友宜多一點鼓勵、加油，要讓侯友宜繼續帶領新北市，讓新北市翻轉成國際一流的大城市，要讓勇敢與慈悲成為新北市最美麗的標記，「明天我們勝利相見」。