輔大校長江漢親自示範使用「三合一可攜式智慧型磅秤」。（輔大提供）

2022年台灣醫療科技展今天（1）在南港展覽館開幕，輔仁大學和輔大醫院今年第二次參展，攜手展出亮眼研發成果。今年以醫療角度出發，跨領域技術研發和產學合作，推出「三合一可攜式智慧型磅秤」，無論坐、臥、躺皆可使用，適合各式病患，目前已送出專利申請。

輔大校長江漢聲表示，去年輔大醫院推出的MAC WARD智慧防疫病房獲得國家新創獎，今年再度推出三合一可攜式智慧型磅秤，所有的努力都是透過學校與醫院結合，將創意實踐到臨床醫學，期待能真正做到嘉惠病人、服務偏鄉，實踐輔大校訓真善美聖。輔大醫院院長王水深則說，輔大醫院的宗旨是敬天愛人，有健康才有一切，將持續以產學合作、解決民眾的病痛為目標。

輔大醫院副院長江清泉指出，對臥床病人來說，通常必須使用吊床測量，不僅造成病人因為懸空而害怕，對醫護也是莫大的壓力，因此研發出這套三合一可攜式智慧型磅秤，適合各式病患，無論「坐、臥、躺」皆可使用。輔大醫院護理部主任于博芮補充說明，這套智慧型磅秤經多次在臨床上試用改善，目前已送出專利申請。

至於去年獲得國家新創獎的MAC WARD智慧防疫病房，今年已發展到第二代。輔大醫院重症醫學科主任劉偉倫表示，在負壓病房中需要負壓機，以及前室保護醫護在無菌的環境換穿，最重要的還有病患的排洩物必須無菌，否則會導致地下水道彌漫病毒造成大爆發，所以MAC病房第二代設計特殊的排水系統，防止疫情擴散；在負壓機、前室、特殊排水系統的元素備齊後，MAC病房第二代就可以在更安全以及完備的狀況下，幾天之內改造任何現有病房成負壓病房，甚至是加護病房。

輔仁大學及輔大醫院今年以醫療角度出發，跨領域技術研發與產學合作，展現「醫療X健康照護X智慧防疫X創新研發」等研發及技術成果。江漢聲舉例，學校跨三系研發的VR早療遊戲，搭載情緒表情的辨識系統，可讓自閉兒童學習辨識以及模仿情緒能力；理工學院發展的醫學影像分割技術，讓以前必須拍攝幾萬張精進到只需幾百張就能判別；織品系研發的智慧型材料，可以依溫度塑型，讓病患需要穿戴時更貼合舒適；另外在居家照護方面，體育系、營養系、心理系都能提供客製化服務，真正做到「醫養心動」。