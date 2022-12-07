TrendForce研究顯示，第三季全球智慧型手機總產量達2.89億支，季減0.9%，年減11%，打破歷年來第三季旺季正成長的鐵律，顯示市況極為萎靡。主因是智慧型手機品牌廠在優先調節通路成品庫存的考量下，對於第三季的生產規劃相當保守，加上全球經濟逆風衝擊，品牌持續下調生產目標所致。

為因應庫存上升問題，三星從第二季下旬起即縮減智慧型手機產量，加上對後勢展望保守，故第三季產量季增僅3.9%，約6,420萬支，但由於庫存壓力仍在，故第四季產量仍將縮減。而作為折疊機領頭羊的三星，在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，預估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%，三星將可拿下近八成市占。

受惠於華為轉單效益、新機發表加上定價得宜，第三季蘋果手機產量穩健成長至5,080萬支。由於第四季是蘋果新品的衝刺期，隨著iPhone 14系列新機發表後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調整四款新機產出比重，但近期Pro系列的主力代工廠富士康大陸鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智慧型手機產量。

第三季列居第三至第五名的分別是小米(Redmi、POCO、Black Shark)、OPPO（含Realme、OnePlus）、Vivo(含iQoo)，僅小米產量與第二季持平，其他兩家業者均呈現季減。而三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、大陸封控、印度市場經濟成長放緩，預估第四季產量產將與第三季大致持平。此外，目前三大品牌主力市場之一的中國己達高度飽和，而嚴格的防疫清零政策更加速冷卻大陸內需市場對智慧型手機需求。與此同時，榮耀在大陸的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來三大品牌的成長重心主要以持平大陸國內市占，並進海外市場拓展為主。