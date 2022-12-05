台中市公車智慧型站牌大突破反射式液晶顯示器（RLCD）應用於公車電子站牌，由南區「文心南復興路口」、豐原「慈興宮」以及北屯「大坑9號步道」3處公車站牌率先使用。市府交通局表示，RLCD公車站牌讓公車資訊更顯眼，低耗電量可應用於無法配接電源而以太陽能供電的獨立式站牌。

交通局長葉昭甫指出，台中邁向智慧城市，交通局持續建置智慧候車亭、智慧型站牌，現在升級啟用反射式液晶顯示器公車電子站牌，避免電子紙顯示器的缺點，並兼顧電子紙顯示器低耗能的優勢。

葉昭甫指出，市府自108年將太陽能電子紙導入公車智慧型站牌，克服以往設置智慧型站牌，需要用電申請才能顯示到站資訊的窘境，顯示螢幕採用的電子紙顯示器，即使陰雨天候無陽光環境，電池組在充滿電的狀態下，依然能維持正常運作15天以上。

葉昭甫說，因民眾反映，電子紙顯示器僅有黑白兩色顯示，翻頁速度很慢，且有畫面殘影問題存在，交通局努力研擬對策，終於在今年看到將劃時代的「反射式液晶顯示器」及「前光技術」的推出，順利應用在獨立式太陽能智慧型站牌上。

交通局指出，有別於傳統液晶顯示器（LCD）使用發光二極體（LED）為背光源顯示播放內容，反射式液晶顯示器技術升級，不需要背光源，白天利用自然光，即可清楚觀看顯示器播放內容，自然光越強螢幕的顯示效果越佳。

葉昭甫表示，夜晚無自然光的黑暗環境，螢幕周邊設置LED搭載獨特的「前光技術」做為輔助照明，特殊設計前導光板讓顯示面板亮度均勻更適合閱讀，該顯示器因採反射式原理而大幅減少耗電需求，僅需太陽能就可維持電力循環。

另今年站牌設計別出心裁，花博藝術家結合在地元素設計，猶如將美術館藝術品搬到公車站牌，民眾搭公車也能享受視覺饗宴。台中藝術家楊士毅，以台中重要地標湖心亭為主軸，透過象徵分享綻放的漣漪，結合果實纍纍的園林，讓民眾感受藝術家傳遞幸福豐盛，且樂於分享的城市氛圍。