台灣醫療科技展昨（1）日盛大展開，長庚醫院位於1樓J302攤位，長庚醫療財團法人各院區院長及醫療團隊皆到場參與年度盛事，董事會翁文能董事及莊錦豪董事更親自到場為大家加油打氣。

長庚醫院展出「特色醫療」、「創新研發」、「智慧醫院」及「公益榮耀」四大專區共50項大主題特色，以靜態展示及動態體驗等多樣化的方式呈現民眾關心的健康議題，每天邀請重量級明星醫師至現場進行專業解說與互動，讓參觀民眾能快速取得最新的醫療知識。同時安排多項現場檢測活動與遊戲互動，讓民眾親身體驗並瞭解這些尖端科技帶來的便利性，以及長庚在臨床的創新應用與發展。

首日登場的專業醫療講座高達7場，例如介紹微創醫療科技，迎合現今減少傷口面積及疼痛的醫療趨勢；以及顯微手術與訓練、導入次世代定序技術篩選適用肺癌標靶藥物病人、頑固型癲癇的外科治療等等，並進行有獎徵答。

長庚還精心安排兩大檢測活動，包括膚質檢測體驗，有專業的設備進行分析及術前影像模擬分析膚質狀況；以及眼科醫療照護體驗，有視野檢查及乾眼檢查，搭配現場醫療人員專業的講解及細心的衛教，民眾參加踴躍，熱鬧滾滾。

配合生策會另一大主軸全齡健康領域，長庚醫院也推出了預防保健、運動醫學及逆齡抗老等民眾有感的議題。近年美容醫學盛行，超過五成民眾已將美容醫學治療視為日常保養，包括除斑、拉提及除痣等療程，但臉部膚況可能是有不同種類的斑，另外還有痣、痘疤問題，皆需美容醫學專業醫師準確判斷，並使用合適的雷射設備進行治療。現場除介紹皮膚和肌肉構造，也說明各種新式雷射的差別，如脈衝光、皮秒雷射、飛梭雷射等，讓參加民眾獲得更進一步的了解。