中央流行疫情指揮中心今(8)日宣布，考量國內疫情趨緩且穩定可控，經持續滾動檢視醫療應變措施，以及衡酌民眾探病需求與醫院防疫安全，自今(2022)年12月10日起調整全國醫院探病者之篩檢措施，說明如下：

一、無COVID-19相關症狀且無暴露風險者，無須出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明。

二、以下3種情況應儘量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢之自費家用抗原快篩陰性證明後探病：

(一)有COVID-19相關症狀者。

(二)自主防疫期間。

(三)自主健康管理期間。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。