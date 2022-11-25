民進黨台中市長候選人蔡其昌25日上午3度至烏日玉闕朝仁宮拜拜，並展開烏日及霧峰2區車隊掃街。（潘虹恩攝）

九合一選戰倒計時！民進黨台中市長候選人蔡其昌25日上午3度至烏日玉闕朝仁宮拜拜，並展開烏日及霧峰2區車隊掃街。蔡其昌表示，心情從投入選戰第1天到現在都一樣，堅定而果決，更指台中市長盧秀燕是「裝睡的人叫不醒」，不但無心市政，還只會在背後抹黑；盧秀燕競總則表示，正向選舉，用4年政績與願景說話。

針對日前盧秀燕在晚會表示，市長不能換，否則老人健保補助和育兒津貼有可能會被刪除，蔡其昌說「裝睡的人叫不醒」，他已演講1000多場，也在媒體面前講了無數次，蔡其昌提出的福利比盧市長更好；他說，1個現任的市長應該要告訴市民，未來4年想要做什麼，沒有政見、沒有看法、沒有增加任何福利，只會製造恐慌、恐嚇選民、抹黑、製造對立，這樣的市長讓人感到難過、遺憾又悲哀。

蔡其昌也批「盧市長這次選戰不是在做總統夢和全台灣的市民拜託，不然就是搞錯敵人，一直對前市長林佳龍念念不忘」，所以在這場選戰中一一曝露出盧市長根本無心市政，不夠專心也不夠認真，表面和藹可親，但都是在抹黑別人，他覺得很可惜。

對此，盧秀燕競選總部表示，盧秀燕把握每個與鄉親面對面的機會，親自懇託，堅持正向選舉為孩子做榜樣，也堅持用過去4年的政績與未來願景，爭取市民朋友的支持；明天就是選舉投票日，懇請市民踴躍出門投票，讓盧秀燕繼續守護台中「幸福進行市」。

蔡其昌25上午由立委林靜儀陪同，與黨內市議員候選人張家銨和曾威一同進行車隊掃街，從烏日區玉闕朝仁宮出發，再行至霧峰區與黨內市議員候選人林德宇、李天生和張芬郁合體。蔡其昌表示，他是母雞，除了他要當選，也希望民進黨市議員全壘打。

面對選戰倒數不到24小時，蔡其昌說，他的心情從投入選戰第1天到現在都一樣，踩著堅定、果決的步伐，抱著希望台中市更好的心情投入選戰；53年來他是台中土生土長的子弟，他希望他的城市好、故鄉好，第1天就是這心情，到現在也是這個心情。