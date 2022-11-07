桃園中壢車禍1車4輪朝天3人輕傷未送醫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢車禍1車4輪朝天3人輕傷未送醫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢青埔地區6日下午發生一起車禍，28歲曾姓男子駕駛香檳金色自小客車由永能路往永順一街方向直行，與23歲牟男駕駛的白色自小客車從永信路直行往領航北路方向行駛，於路口發生碰撞，由於高速碰撞力道很大，造成曾男的汽車翻車四輪朝天，曾男自行從車內脫困，而牟男與副駕駛座的女性乘客僅受輕傷，三人皆未就醫。

警方調查，雙方駕駛酒測值皆為0，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

員警也說，依據道路交通安全規則，汽機車行經無號誌路口判斷路權優先之順序為，支道車應讓幹道車先行、轉彎車應讓直行車先行、左方車應讓右方車先行，且係採絕對路權方式實施。

警方呼籲用路人「汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行。」要確實遵守路權規定，因為路權的先後順序攸關不慎發生車禍後肇事責任有無、多少，用路人不能不具備「路權觀念」，而且還要身體力行，也才能「快樂出門、平安回家」。