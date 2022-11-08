台泥(1101)邁向低碳永續，今(8)日宣布位於江蘇句容廠攜手大陸迪邁科技、希迪智駕與三一重裝三大戰略合作夥伴，啟動5G智慧礦山儀式，率先導入全礦區覆蓋無人駕駛電動礦車，成為兩岸水泥業首例。

台泥企業團董事長張安平表示，這次專案是台泥推動能源轉型的嘗試。未來在兩岸條件符合的水泥廠礦區，台泥都計畫引進無人駕駛電動礦車，替代傳統燃油礦車，並建置太陽光電儲能項目，推動企業向綠色低碳轉型升級。

台泥句容廠共導入14台無人駕駛電動礦車，全面替代原有燃油礦卡。根據估算全電動化後，每年可節約柴油805噸，按1噸柴油排放3.13噸二氧化碳計，年減碳量約為1800餘噸，相當於15萬顆樹的年吸碳量；同時與燃油礦卡相比，噸人工費用和維護費用大幅降低。

為深化礦山綠色發展，全力打造「零碳礦山」，台泥句容廠規劃利用已形成之永久邊坡及原排土場，建設7.33MW太陽能搭配2MWh電池容量的儲能設備。採「自發自用 餘電逆送電網」的模式，預計未來建成後年平均發電量727.15萬度，可以完全滿足礦山年用電需求，等同減碳4225噸。

台泥句容廠5G智慧礦山系統已覆蓋全業務流程，每一個生產環節，均透過3D視覺化集中管控，形成一個完美的封閉式循環管理，大幅提升礦區管理效能。於此同時台泥也與大陸迪邁科技、希迪智駕簽署戰略合作協定，未來將共同投入資源在國際市場推展5G智慧礦山系統。