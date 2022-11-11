在全球淨零碳排共識下，電動車長期發展趨勢方向明確，是相關產業股價的有利憑藉，永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，去年全球晶片荒，導致許多車廠因晶片短缺而無法出貨，今年則因終端消費市場需求大減，以及晶片面臨高庫存，讓半導體產業陷入寒冬，但在車用晶片方面仍然是供不應求。過去傳統燃油車僅需40種晶片，電動車則暴增到150種以上，加上高階電動車有「自駕功能」，所需晶片量更多，因此當電動車越來越普及，晶片需求只會更大、不會減少。

早盤台股掛牌的電動車相關ETF均呈強勁反彈，包括永豐智能車供應鏈(00901)、中信綠能及電動車(00896)、富邦未來車(00895)、國泰智能電動車(00893)等。

林永祥表示，在全球電動車市場需求增溫之際，中國電動車發展更是不容小覷。中國電動車市場今年前三季累計銷售1,487萬台，比去年同期微幅上升2.4%，表現優於全球下跌情況，其中銷售最好的是新能源車市場，累計銷售387萬台，年增率高達113%，且新能源車滲透率在九月份以來到31.7%，創歷史新高，對比2021年滲透率僅有14.8%，明顯呈現飛躍式成長。

十月初，德國汽車租賃公司SIXT與中國電動車大廠比亞迪簽署合作協議，SIXT未來六年將向比亞迪採購10萬台電動車。林永祥認為，由此可觀察到中國品牌電動車進入歐洲市場企圖心強烈，加上比亞迪銷量已超越特斯拉，中國電動車產業彎道超車歐美，應是指日可待。

林永祥說，隨著環保意識抬頭、全球政策方向一致，電動車市佔率正逐步攀高，而傳統車廠也在加速轉型，想同時搶佔電動車與自駕車商機。當電動車需求增加，台灣相關供應鏈大廠營收自然雨露均霑，而且今年金融市場大幅修正，股價來到相對低檔，目前應是掌握台廠供應鏈未來獲利成長的不錯時機。