受惠於雲端運用日益普及帶動數據中心事業強勁增長，繪圖處理晶片大廠輝達（Nvidia）上季營收優於市場預期，受此激勵，輝達周三盤後股價一度上漲3%，目前漲2.2%。

輝達晶片持續開拓在雲端服務市場的版圖。微軟將與輝達合作，共同打造一部「巨型」電腦，以處理雲端系統海量的人工智慧運算工作。

投銀Jefferies上月出具報告指出，截至8月，全球六大雲端基礎設施所採用的加速器晶片，輝達的市占率擴大至85%。

儘管美國祭出的出口限制令人擔憂，但輝達A100晶片的降級版「A800」符合華府最新的出口管制規定，有助於減輕這些出口禁令對該公司造成的財務衝擊，並成為其營運的亮點。

●第三財季（截至10月30日）業績與本季展望

輝達公布第三財季營收年減17%，為59.3億美元，但優於分析師預估的57.7億美元。

其中，數據中心營收大幅成長31%，表現優於市場預期，車用與嵌入式晶片部門營收年增86%，但遊戲事業營收下滑51%，專業視覺化部門營收年減65%。

第三財季淨利年減51%，為14.6億美元。經調整後每股盈餘為0.59美元，不如分析師預估的0.69美元。

輝達預期第四財季營收為60億美元加減2%，分析師預估為60.9億美元。雖然本季展望未能讓人驚豔，但也緩解了投資人對於半導體產業持續惡化的擔憂。

●公司說法與市場看法

輝達財務長Colette Kress表示，雖然出口限制影響第三季營收表現，但向中國銷售的替代產品在很大程度上抵銷了營收的下滑。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，美國商務部實施的出口限制對輝達來說是件好事，因為中國客戶開始囤積其數據中心GPU。該分析師將輝達的投資評級從「持有」調升至「買進」。

「A800」晶片符合美國針對中國的出口規定，而被問及它是否也符合法規的精神時，輝達執行長黃仁勳表示，這款晶片在文字和精神上都通過測試。晶片業高層對於輝達做的調整是否已經獲得美國商務部批准一直都存有疑問，但輝達尚未曾對此問題發表評論。

輝達的遊戲晶片事業曾經是推動公司營收增長的主力，但由於消費者需求疲弱和以太幣創建的方式出現變化，使該事業上季營收表現受挫。財務長Colette Kress對此表示，這可能是在某些市場我們GPU副廠零件銷售增加的原因，可能影響對我們某些產品的需求，尤其是低階產品。

一直以來，輝達的GPU晶片在加密貨幣挖礦方面很受到歡迎，而加密貨幣市場暴跌也削弱了對輝達GPU晶片的需求。執行長黃仁勳表示，他不認為未來區塊鏈將成為業務重要的部分。他並表示，輝達正在盡快適應宏觀環境，將調整庫存水準為新產品鋪路。