美國對中國祭出半導體出口管制的效應持續發酵並擴大，根據美國財經媒體報導，中國上個月購買的半導體製造設備，與一年前相比減少27%，以國別來看，中國從日本、美國等主要出口國的採購量下滑，但從荷蘭的出貨量呈現翻倍。

報導指出，中國企業10月進口價值24億美元的半導體製造設備，比一年前下降27%，並創下兩年多來最低水平，而且中國從海外供應商採購量，今年有7個月下滑。

進一步從官方貿易數據進行分析後發現，中國對主要半導體設備出口國日本、美國在內的採購量下滑，從荷蘭的採購量卻翻倍成長，而荷蘭是先進半導體設備供應商艾司摩爾 (ASML) 的總部所在地。

美國為阻擾中國開發軍事用途所需的先進半導體，一年多前即設法和日本、荷蘭等國協調一致行動，但美國後來主張擴大管制至14奈米以下，令荷蘭卻步，至今仍未取得進展。

荷蘭外貿部長則表態將捍衛自身利益，強調荷蘭將在艾司摩爾出售晶片設備給中國的問題上自己做決定，不會全面配合美國政府的要求。

日經中文網則以「半導體奈米競爭的盲點，中國笑到最後？」為題撰文指出，在先進製程領域，中國可能會孤立而失敗，但另一方面，北京政府重金投資上一代技術，也許在三、四年後，全球市場將充滿中國製造的低成本、高質量的上一代技術的半導體產品。