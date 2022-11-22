美指期走高下，日經22日一開盤也衝破兩萬八整數關卡，早盤結束時，收28,150.5點，漲205.71點或0.74%。東證收1,996.01點，漲23.44點或1.19%。

分析師認為，日股上漲的原因並沒那麼明確，但日股23日休市一天，做空的應該會在休假前回補。就日圓匯率來說，在聯準會有政策利率相關消息傳出後，市場預估日圓還會走弱。

個股中，鹽野義製藥上漲 3.01%，因日媒報導，其新冠口服新藥已獲日本審核單位判定可能會有療效。不過，晶片類股卻走弱，東京威力科創跌0.29%，愛德萬測試也跌0.99%。

美系私募股權業者凱雷投資（Carlyle Group）22日表示，電動車已搖身一變成為將來趨勢，整個產業鏈也可望重組下，計畫擴大對日本汽車產業投資。因此，日本汽車類股漲聲一片，豐田漲2.37%，本田漲0.99%，日產也漲1.93%。