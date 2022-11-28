中國數個大城市罕見地同時出現抗議活動，抗議嚴格的防疫管制和清零政策。港股開盤重跌4.2%。

周一香港恆生指數午後收窄跌勢，收跌275.64點或1.57%，為17297.94點，指數一度跌破萬7點。國企股(H股)跌98.72點或1.65%，為5872.38點。

大宗商品股也出現下滑；投資人擔心嚴厲的封控影響消費者和企業信心，而中國經濟成長的擔憂，衝擊了大宗商品市場。

國際油價，以及銅和鐵礦價格都在中國民眾的抗議聲中下跌，上海示威者與警方發生衝突，為連續第三天的衝突。其它在武漢、廣州、成都、北京、新疆等也都有衝突事件。

此外，中國周一公布單日確診人數，為創紀錄的破4萬人，為連續第五天的走高。

科技指數跌1.93%，阿里巴巴跌3,4%，報72,2港元；京東跌4.3%，報190.1港元；理想汽車跌5%。

僅美團公布財報，逆勢上揚2.05%；該公司上季淨利為35億人民幣，較去年同期轉虧為盈。

內房股走低，碧桂園跌5.8%，碧桂園服務跌10.8%，龍光集團跌4.3%，禹洲集團跌5.6%，旭輝控股跌9.6%。