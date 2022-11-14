根據數據言調機構FactSet統計，近9成S&P500成分股已公布第三季財報，有71％營收優於預期，以公用事業、不動產、能源比重最高，凸顯投資題材聚焦具龐大需求的電動車與多元電力，因政策面加持，產業成長性看好，有利透過布局電動車與電力轉型的雙電基金，把握投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球電力轉型與電動車發展浪潮興盛下，美國當地也在政策支持下，包括提供電動車購車補貼、提供生產抵減稅額，以加快美國製造太陽能板、風力渦輪發電機等發展等政策，都進一步促進雙電產業蓬勃發展，也順勢帶動相關類股表現。

以太陽能為例，部分隸屬於公用事業或科技類股，包括微型逆變器廠、智慧儲能管理等，近期營收表現相當亮眼，較多屬於科技股的電動車生產商、晶片供應商、充電樁等表現亦不俗，顯示市場需求持續擴大，支持相關企業營運表現穩健增長，後市表現仍可期待。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，從評價面來看，美股估值處在長期均值下方，利空提前反應反而創造更多的反彈契機，再者，今年市場已然超跌，科技類股跌深現階段極具投資價值。

在企業財報表現不俗，展望皆優於市場預期下，美股科技股逢低仍可分批布局，美股配置包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢佳產業，相關類股可持續關注。