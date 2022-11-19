高通技術公司今日揭曉第四屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）優勝名單。第一名由APrevent Medical（宇康生科）贏得，榮獲獎金12萬5千美元；Vossic Technology（沃司科技）與Moldintel（智穎智能）分列第二名與第三名，各獲得獎金10萬美元、7萬5千美元。除了優勝團隊獲得獎金外，高通未來將持續協助所有入圍團隊鏈結國際市場。

冠軍團隊APrevent Medical解決醫療臨床未被滿足的需求、掌握研發關鍵，提出創新醫療解決方案，包括克服發聲問題的可調式咽喉植入物VOIS及人工智慧語音轉換平台AiSpeak，未來可望邁向國際，開發不同語系的應用產品，創造產業價值。

獲第二名的團隊Vossic Technology有鑑於各產業積極導入IoT應用，專注於開發冷鏈物流監控、農漁畜牧業智慧養殖、新零售智取櫃等各項AIoT雲端管理系統整合，協助客戶大幅縮短開發時間與成本。

第三名團隊Moldintel看見傳統產業的痛點與需求，主要針對塑膠射出成型產業提供智能生產方案，開發AI機器學習為主導的「虛擬師傅」，透過自動參數運算精準偵測缺陷並及時修正，不僅將製造經驗系統化，更協助工廠提升穩定產能及良率，並進一步透過串聯工廠機台的工業物聯網，打造全無人化、自適應的生產流程，有效減少試模成本與生產時間。

國家科學及技術委員會長官親臨頒獎典禮現場並揭曉優勝隊伍，國科會持續用科技回應精準醫療、淨零轉型等社會需求，帶領台灣優秀的科研新創團隊鏈結國際，是國科會重要的願景與目標。

台灣科技新創基地（TTA）與高通多年合作之下，已累積豐沛的創新科技能量，未來期待高通公司深化雙方合作，共同培育更多優秀新創團隊，並協助他們打進全球產業供應鏈，偕同新創生態系夥伴共同前進。