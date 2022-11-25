大陸浙江省有名胡姓女子，自10多歲就與老公認識在一起，6年前開始陸續生了4個女兒，但是，生活困苦的他們，還要受到老公對她對女兒們暴力相向，今年她又懷孕要生第5胎，老竟然對她提離婚還搬走，獨留她1人邊工作邊照顧4個女兒，直到日前，她第5胎生了1個「兒子」，老公獲知消息竟然非常高興的笑了。

綜合陸媒報導，浙江省1名胡姓女子與老公在10幾歲時就認識在一起，6年前開始陸續生了4個女兒，但家中生活條件困苦，她與老公在1處眼鏡廠打工，不過，老公卻對她和女兒家暴，夫妻關係不好。

胡女提到，今年她又懷孕了，在第5胎要生產前的2個月，老公竟然對她提出離婚，還搬了出去，她只好挺著大肚子，一邊照顧女兒們，一邊繼續在工廠上班。

日前，胡女早上送完女兒們去上學後，便去工廠上班，當天她感到有些腹動，但因為有了前幾胎的經驗，她估計當天會生，但還是上了一天班後，下午又去帶接孩子們放；學她表示老公在當地的家扶團體勸說下，這陣子有回家幾次，並且知道他準備要生也在家中等著，直到晚間6時許，她就被老公與小姑們送到醫院生產。

當胡女第5胎生下來是個「男孩子」，她感受到老公非常高興，不過，2人的婚姻是否能繼續下去，她也不知道答案，未來只能走一步算一步了。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示「醒醒吧！家暴又有前科，他在乎的不是妳，只是把妳當生育工具」、「感動了自己，感動不了別人」、「放下助人情節，尊重他人命運」、「靠生男孩留住男人？」、「留住丈夫的心？這麼多孩子的心不要嗎？」、「一個願打，一個願挨」。

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