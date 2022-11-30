34歲藝人蔡允潔5月跟男友Fraser結婚，沒過多久就公開懷孕喜訊，如今她已進入孕期尾聲，預計再過一個月就要卸貨，她不時會在社群分享懷孕點滴，沒想到昨(29日)她無預警自曝「每天肚子都好痛」，甚至被迫只能躺在床上休息，引來大批網友留言關心。

蔡允潔29日在社群放上躺床自拍照，可看出她的臉色難掩憔悴，肚皮脹得很誇張，她在貼文提及：「沒想到，我也有需要臥床安胎的這天…每天每天肚子都好痛好痛！好硬好硬」，並說就算是躺著也沒減輕不適感，而一想到將來的育兒問題，蔡允潔更直呼：「現在已經痛到！想不到未來了」。然而，懷孕帶來的不適感無法控制，蔡允潔不禁無奈說「只能努力克服疼痛」，並稱還需忍耐一個月。

貼文一曝光後，有網友勸她期待小孩降臨世間：「等看到可愛寶寶就覺得一切不舒服都很值得」，神出蔡允潔翻牌回：「可能是因為還沒看到吧」，其他網友則回應她：「這是每個準媽媽的必經之路」、「懷孕真的很辛苦，再忍耐一下下加油」、「多吃營養食品、牛奶之類的，好好補小朋友」、「母親真的很偉大，希望孩子都能有感恩的心」。