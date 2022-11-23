本土劇女星曾智希有著清甜臉蛋和招牌俏麗短髮，被粉絲封為「小郭雪芙」，今年8月和交往多年男星陳志強修成正果，昨日(22)他們和好友謝承均、李維維和綠茶(林埈永)前往泰國旅遊，而度假之餘，大家不忘在社群曬出各種美照，像曾智希就在海邊拍下清涼泳裝照，雪白曲線藏都藏不住，釣出老公陳志強也放上泳裝合照喊：「我們的笑容～彼此的太陽」，大放閃光彈。

曾智希昨(22日)傍晚在社群的貼文寫道：「先來一張泳裝照，第一天已經黑希希」，照片中，曾智希對鏡頭回眸露出一抹燦笑，三點式泳裝秀出超纖細的身材曲線，豐滿弧線和逆天美腿也一覽無遺，過沒多久，老公陳志強跟上愛妻腳步，在社群放上在泳池拍的夫妻合照，兩人戴著墨鏡貼身靠在一起拍照，愛意都快要滿出螢幕來。

除此之外，陳志強還在貼文寫下：「我們的笑容～彼此的太陽」，曾智希則回應老公：「你就是我的太陽～我的太陽～」，互動相當親密自然，結果陳志強下一秒深情唸出情歌《太陽》的歌詞：「在你的心裡呀～在你的心底呀～」，讓星友吳婉君忍不住喊：「真好，閃瞎我們吧」，樂得陳志強笑回：「妳也來一張啊！旁邊那位何時能現身？」，吳婉君趕忙要陳志強「麥問」喊：「 來～我墨鏡戴好了～」

演藝圈前輩況明潔也說道：「開心、羨慕中，好甜喔」，陳志強則感激回覆：「妳跟麥可哥(指劉紀軍)才是楷模」，逗得況明潔說道：「那就讓我們這對楷模快點抱孫子啦！」，其他網友則喊：「墨鏡給我好閃喔，永遠幸福喔」、「很棒畫面永遠停留那一瞬間」、「這樣的氣氛會迎來兔寶寶嗎」、「夫妻倆真的很幸福」。