日本女星佐佐木希在2017年4月宣布與諧星渡部建結婚，隔年生下兒子，然而，在2020年老公卻被爆出外遇約P的負面新聞，佐佐木希也曾替老公道歉，如今停過醜聞陰霾，驚喜宣布懷有第二胎，讓大家相當驚喜。

日本女星佐佐木希17歲時被星探發掘成為模特兒，甜美出眾的外貌更曾讓她獲選「全球最美的100張面孔」第33位、居於東亞和日本之首，更被譽為「美國人最喜歡的日本第一純情美少女」，她在2017年宣布與諧星渡部建結婚，隔年生下大兒子。

然而，2020年老公渡部建被踢爆至少與六名女子發生關係，甚至在無障礙廁所約砲，更有人出面指控自己被迫與他維持「肉體關係」其中還有一名女子透露，接吻到性行為時間僅三到五分鐘，結束離開前甚至會丟下日幣1萬元（約台幣3000元），對此，佐佐木希也出面替丈夫道歉，事件後兩人溝通過決定一起扛起家計，但當佐佐木希出席活動面對媒體提相關問題時，仍相當尷尬，讓粉絲看了非常心疼。

如今，事隔兩年，佐佐木希今（17）日在IG宣布懷有二胎的好消息，她表示，家人們都非常開心，目前自己與寶寶健康狀態良好，自己也很感謝及期待新生命的到來，也希望外界可以一同守護，最後她說道：「等待孩子順利出生那天，會再來向各位報告的，附圖是兒子不知道什麼時候拍下的照片，哈哈，究竟是什麼呢？」貼文曝光後，許多粉絲也都紛紛留言祝福。