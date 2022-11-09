日本一名女網友長相普通，但她的妹妹外型卻非常亮眼，常被說神似女星「新垣結衣」，由於姊妹倆長相差異大，常被拿出來比較，讓女網友從小就萌生變美的想法，前後砸百萬整形，近日她大方秀出成果，不少人認為她撞臉女演員「佐佐木希」。

根據日媒《ORICON NEWS》報導，日本一名女網友「地雷チャン」長相平凡，不過她的妹妹卻非常漂亮，常被誇讚像女星「新垣結衣」和「有村架純」，因此從上幼稚園開始，她就知道自己長得不可愛，而妹妹上了國中後還被封為校花，一年多達20、30人向她告白，看到自己與妹妹的差異後，讓她萌生改變外貌的想法。

原PO表示，她在小學三、四年級就開始使用雙眼皮貼，後來從媽媽口中得知「整形」後，小學五年級拜託家人讓她動雙眼皮手術，雖然成果不錯，但整形一事傳到學校後，同儕認為她很奇怪，她也因此變成被欺負的對象，長大後她陸續接受整形手術，前後花了1千萬日圓（約新台幣218萬），終於變成自己想要的模樣。

原PO提到，整形前她從未交過男朋友，但整形後不僅喜歡她的人變多，在生活與工作中能獲得更多稱讚，就算遇到不如意的事情，也不再垂頭喪氣，還曾以藝名「あま津うに」當過聲優和動漫歌曲歌手。日前她在抖音分享自己的故事，認為整形並沒有不好，確實改變她的生活，最重要的是不要失去自我，而且別一直與他人比較，看到網路上一大堆正妹而心生不滿足感，演變成整形上癮，平時應增進自我、調整心態，才能過得更快樂。