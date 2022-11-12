北投分局一名林姓偵查佐3年前受理民眾遺失現金5萬，事後卻只歸還1萬，將4萬占為己有，事後還辯稱患青光眼，看不清楚保管袋上金額，且領據上只簽1萬，還說是不慎勾破保管袋才掉出4萬，後來在倉庫找到已歸還，法官認定該林員企圖刻意取走4萬，一審判2年8月徒刑，上訴後遭駁回，仍可再上訴。

判決書指出，從警28年的林姓偵查佐，2017年1月承辦北投分局拾得物業務，2019年8月21日受理張姓民眾遺失現金5萬、存摺8本，28日林通知對方到分局領回，他卻將其中4萬元占為己有，張後來發現異狀，找到派出所員警，員警說當時受理遺失物後，在保管袋上寫明50張千元鈔票，不知為何變成1萬元，並與張一起回到分局，找來督察人員一起對質。

林辯稱，沒有拆開保管袋，張姓民眾來領回時說遺失1萬元，沒過多久又跑回來說遺失5萬。而原本保管袋4萬元，就算沒有發還，也要送到警察局，不可能據為己有。而辯護人則說，林有青光眼，看不清楚保管袋上的金額，但領據上確實簽1萬元，若要侵佔，則會請民眾簽5萬元領據。

判決指出，林在對質時說，當時案件比較多，勾在一起，拿出來時勾破保管袋，並在小倉庫找了5到10分鐘，才拿出4萬元給張姓民眾點收。但根據督察組拍攝的保管帶，只有帶口有拆封，旁邊都是完整，並沒有破損，而且就算被「勾破」，不規則形狀也不會掉出40張鈔票。

另外，林辯稱剩下4萬要交給警局公告，但警局承辦人說，若全部發回就不會公告，而且根據領據上的1萬元，在張男的對質時找到差額4萬元，已將1改成5字，證明若沒有被發現，林若將領據上的數字改為5也不會被發現，即可現金侵佔入己，並將此案報結，警局並不會知道。

判決指出，林抽出1萬元時，就已經知道遺失現金是5萬元，假使民眾真的說遺失1萬，理當再次確認上方金額，但林辯稱手邊沒有資料確認遺失物，並不可採。並痛斥，林見張姓民眾年邁，抱持著找回來部分就好的心態，未必會進一步查證，因而心生歹念侵吞現金。

而且，林見張找來員警質問時，還企圖狡辯，足以證明林將4萬元現金侵佔入己的犯意，法院依侵占職務上持有之非公用私有財物罪判刑。林員與檢方均不服判決，雙雙提起上訴，高院認為，一審法官認事用法無誤，量刑亦妥當，沒有撤銷理由，11日駁回雙方上訴，全案仍可再上訴。