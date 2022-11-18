樓姓男子於2018年間因曹姓友人與羅男金錢糾紛，被押到南屯某民宅談判，樓找楊、郭姓友人籌錢搭救，2友人到場竟持槍殺人，造成蔡男死亡、古男重傷，2人殺人後仍在逃；一審判樓男依共同殺人罪判10年6月徒刑，二審因證據不足改判無罪，經檢方上訴更一審，認為樓有傷害犯意，改判6月徒刑，得易科，可上訴。

二審判決指出，曹男、羅男有債務糾紛，2人約定2018年8月間至台中市南屯區談判，結果曹與羅2人商討債務時，樓男同時間被羅的人馬帶到該處，樓男情急欲脫困，打電話通知在汽車旅館內喝酒的楊來解救，與張、郭、盧姓少年等人趕到現場。

樓男稱，後來楊姓、郭姓友人抵達，他們被對方小弟帶上2樓，一位年長大哥問話，他沒回答被旁邊小弟打一巴掌，一群人圍著打，很混亂接著聽到槍聲，最後由楊跟郭帶著他和盧姓少年混亂中脫逃，期間藏匿花蓮及台東等地，最後各自分道揚鑣。

更一審法官質疑，樓男既然是因為金錢被帶至該處談判，也讓對方知道友人前來要一起協商，為何導致後來一群人混打甚至演變成持搶殺人？樓男當時答辯，他請楊2人幫他脫困，不知道楊、郭2人會帶槍到場，不知槍枝來源，沒有制止是當時因為很害怕，現場很混亂，大家圍過來打他，根本來不及說明債務還款一事。

據了解，曹與羅男為同仲介一個「電信水房」交易的贓款洗錢案，後因帳戶遭凍結、無法領出資金交給羅男，樓姓男子遭牽扯其中，槍擊案發生後，樓男藏匿2個多月，同年11月遭警方逮捕。

一審認定樓、楊、郭3人間有殺人的「犯意默示合致」，依共同殺人罪判樓男10年6月徒刑，樓男提上訴，台中高分院認為，樓男找楊、郭到案發現場，無證據顯示，樓知道楊等人會帶槍到場，認定證據不足，判樓無罪，改判無罪，經更一審審理，認為樓有傷害犯意，改判6月徒刑，得易科，可上訴。