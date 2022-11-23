26日即將進行投票，台東縣選舉委員會提醒，當天投票勿穿戴有政黨或候選人相關之標誌、圖像或文字、姓名、號次或是競選口號的口罩，以免違反選罷法規定，遭重罰新台幣50萬到500萬元。台東縣衛生局也提醒，自21日起確診的民眾，到投票日都不能去投票，否則依法可處20萬至200萬元罰鍰。

台東縣選委會說明，民眾配合防疫措施佩戴口罩投票，請注意口罩上勿有政黨或候選人相關之標誌、圖像或文字等內容。口罩上也不可以有候選人的姓名、號次，或競選口號等內容。

依據公職選罷法規定，投票當日若民眾穿戴有候選人姓名、號次、影像等讓人聯想到特定候選人時，就有競選、助選的疑慮，違者將處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，公投當日仍可進行宣傳公投之活動，但不能宣傳候選人的相關資訊，包含穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字。