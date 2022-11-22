隨著感恩節假期即將到來，美國航空公司和機場正摩拳擦掌準備迎接蜂擁而至的旅客，根據產業機構所做的預測調查，今年感恩節的航空旅客人數將創下三年來新高。

根據美國汽車協會（AAA）調查，今年感恩節將有近5500萬人透過陸運、空運和鐵道運輸出遊，其中，航空旅行將回復到2019年疫前水準的99%左右。

旅遊數據公司OAG資深分析師John Grant表示：「我預期大多數航班都會非常客滿，要找個座位可能會很困難」。

美國交通部長Pete Buttigieg周一在芝加哥歐海爾國際機場 （O'Hare International Airport）的活動上表示，我們很高興旅遊需求正在恢復，我不會說我們已經走出困境，但我對於本周會有一個很不錯的開局抱持謹慎樂觀的態度。

美國聯合航空預期從11月18日至30日將運送超過550萬名乘客，較去年同期成長約12%，且幾乎要追平2019年的水準。聯合航空並預期11月27日將是自新冠疫情爆發以來，該公司最繁忙的一天。

達美航空預期在11月18日至29日這個感恩節假期期間將運送近600萬名乘客，只比2019年同期略低。

雖然航班延誤與取消影響今年夏天的出遊季，但這次航空公司掛保證，稱他們已經為11月底的感恩節假期做好更充分的準備。聯航表示今年將招聘15,000名員工。根據A4A調查，現在主要航空公司的飛行員人數比疫前多出10%。

在後疫情時代，早已厭倦了防疫封鎖的美國人渴望出遊，但人員和飛機短缺使航空業提高運量的能力受限，進而導致旅客座位減少及機票價格大幅上漲。

周一從紐澤西州紐瓦克國際機場（Newark Liberty International Airport）飛往舊金山的機票價格為800美元，而兩年前只需要250美元。

根據旅遊應用程式Hopper，今年感恩節美國國內航線的機票價格較去年上漲17%，並已回到2019年的水準，而國際機票價格更比2019年上漲30%。