投資人對聯準會將放緩升息多有期待，資金持續流入股債資產，然因感恩節假期交投清淡，整體資金流入規模較前周減少。根據統計，過去一周整體股票型ETF資金淨流入103.88億美元，以流入全球型45.14億美元居多，高於流入美國的23.71億美元，新興市場與中國分別獲11.51億、13.17億美元資金淨流入，亞太區則有小幅淨流入3.15億美元。不過，歐洲則持續遭資金淨流出達1.69億美元。產業ETF部份，近周淨流入的前三大產業為：醫療保健、科技和核心消費；淨流出前三大產業為：金融、主題型與非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，美國股市處於聯準會能由鷹轉鴿的期待中、中國股市則處於防疫、解封間的糾結，兩大股市輪漲支撐全球股市延續十月中旬以來的反彈氣勢，短線先留意年線反壓能否有效突破。此外，面臨即將到來的年終消費旺季，儘管消費者感受到通膨及價格上漲的壓力，但消費者仍保持韌性，根據Adobe Analytics統計(CNBC，11/26)，今年感恩節線上銷售年增2.9%至52.9億美元，黑色星期五線上銷售年增2.3%至91.2億美元，均創紀錄新高，預期熱絡買氣可望延續至網購星期一，根據全美零售聯合會(NRF)預測(11/3)，今年11~12月假期購物季銷售預估成長6%~8%達9426~9604億美元，但低於去年13.5%的增幅。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，面對通膨、貨幣政策正常化及潛在成長降溫的風險，掌握「保持彈性靈活與精選標的」的策略至關重要。史坦普500指數在急速升息下，今年來本益比與股價皆大幅修正，目前企業每股獲利成長約6%，仍維持不錯的獲利水準。美國具備相對健康的消費者與企業資產負債表，有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中保有相對穩定的獲利、股利與現金流。

富蘭克林美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設資產有通膨轉嫁機制，通膨環境下基礎建設資產多有良好表現，現階段看好基礎建設產業四大機會，其一為產業最大主題即淨零碳排放(Net Zero)，全球朝脫碳邁進並降低化石燃料使用，將帶動公用事業、能源轉型等龐大機會，再者即是疫後復甦、5G演進(5G Evolution)，以及上市基礎建設股票評價具吸引力等利基。