選前最後黃金周，蔡英文總統19日下午2點前往彰化員林「受賢宮」參拜贈匾，也為黨籍縣長候選人黃秀芳等人站台拉票，廟口開講爭取選民認同，力拼翻轉彰化。（吳建輝攝）

選前最後黃金周，蔡英文總統19日下午2點前往彰化員林「受賢宮」參拜贈匾，也為黨籍縣長候選人黃秀芳等人站台拉票，廟口開講爭取選民認同，力拼翻轉彰化，吸引超過150人到場，停留約1個小時左右，隨即趕往和美參加黃秀芳的造勢大會。

蔡英文選前黃金週到訪彰化，為黨籍縣長候選人拉抬聲勢，首站選在南彰化最大票倉之一的員林市，下午2點左右抵達員林受賢宮，現場將近150位支持者熱情歡迎總統到來，並致贈廟方匾額，隨即在廟前開講與民眾搏感情。

蔡英文表示，今天很高興到訪彰化，過去彰化鄉親相當照顧她，2018年她競選連任時，在彰化拿下57％的投票率，提到國際貨幣基金組織預測，台灣2022年的人均GDP，將來到3萬5510美元，將超越韓國，不但超越韓國， 還會超過日本，代表我們的經濟穩定成長。

蔡英文說，在疫情期間台灣經濟還能穩定成長，是因為政府與人民站在一起，良好的人才、技術，為國家整體打造棍的基礎，台灣一直是民主社會的典範，自疫情開始，每月都有外賓訪問她，大讚台灣防疫，對世界來說是一個成功的典範。

蔡英文強調，彰化需要一個能夠快速執行政策的縣長，但過去的彰化並非如此，而黃秀芳就是這個能夠說到做到的候選人，希望大家能夠用支持她的力量，支持黃秀芳，讓黃秀芳與中央好好配合，將彰化的產業做起來，縣長一定要選對人，蔡英文拜託大家。