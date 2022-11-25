選前最後1天，前總統馬英九25日晚間6點40分前往苗栗縣，為國民黨縣長候選人謝福弘助講站台，馬英九也批評，蔡英文執政6年以來，經濟、外交跟兩岸關係都處理得不好，尤其在蔡上任後，台灣從1912年建國以來，邦交國只剩14個是有史以來最少，治安問題層出不窮，呼籲民眾用選票把民進黨下架。

馬英九上台致詞時，先是讚許謝福弘行政經歷豐富，且背景清白絕對是最適合擔任苗栗縣長的人選。馬英九接著話鋒一轉，針對時事痛批蔡政府執政失敗。

馬英九說，蔡英文上任後民進黨執政，在經濟發展、外交、兩岸關係等各方各面都出現問題，過去6年台灣人民過得不好，以外交關係來說，在他擔任總統時，台灣有22個邦交國，蔡英文上任至今，已經丟掉8個邦交國，只剩下14個邦交國，是台灣1912年建國以來最少的時候。

馬英九表示，蔡英文在2016年大選時，宣稱要為社會安全補破網，但看看最近的新聞事件，台灣儼然成為「台版柬埔寨」，還發生凌虐致死棄屍，台灣人民被當豬仔在養，這些現象都讓人看得非常憤怒。

他說，尤其檢警調最近查獲的詐騙集團，其中就有人是天道盟背景，大家也都知道蔡英文身邊的國策顧問也是天道盟成員，台灣治安亮起紅燈。還有這陣子台南警察被歹徒用尖刀刺死、也有人在台南學甲工業區1家工廠及市議員服務處，連開88槍的案件，這些在台灣過去都不曾發生過。馬英九提到，民進黨執政引起民怨，但大家光是憤怒沒有用，明天26日一定要用選票下架民進黨，2024年也不要再讓民進黨執政。