王惠美到華成市場與採買的婆婆媽媽與攤商博感情，還有民眾專程停下機車，上前給王惠美擁抱加油打氣。（吳建輝攝）

選前最後一天，王惠美鎖定南彰化最大票倉之一的員林市車掃。（吳建輝攝）

選舉倒數最後一天，彰化縣長王惠美把握最後機會衝刺，25日一早鎖定南彰化最大票倉員林掃街拜票，清晨7點就站在員林市中山路、莒光路和員林大道交叉口與民眾道早安，接著偕員林市長、議員等到華成市場與採買民眾、攤商握手搏感情，再帶隊車掃員林。王惠美表示，你的一票決定彰化的未來，拜託大家全力支持王惠美，彰化會更美。

彰化縣長候選人王惠美把握機會最後衝刺，25日拜票行程滿檔，7點就站在員林市中山路、莒光路和員林大道交叉口，與通勤族們道早安，許多民眾熱情揮手，一路站到8點隨即趕往華成市場與採買的婆婆媽媽與攤商博感情，還有民眾專程停下機車，上前給王惠美擁抱加油打氣。

王惠美競總表示，有鑑於今年選情冷，為了加強固守人口數較多的鄉鎮，呼籲支持民眾務必出門投票，王惠美喊出你的一票決定彰化的未來，1號王惠美拜託大家全力支持，支持王惠美，彰化會更美。員林市長游振雄表示，縣長拜託大家支持1號王惠美，員林市長拜託大家支持3號游振雄。

選前最後一天，王惠美鎖定南彰化最大票倉之一的員林市拜票，下午將在彰化、鹿港等地車隊掃街，晚間則彰化、鹿港兩地跑，晚上6點30分先在鹿港與鎮長候選人許志宏合體，在家鄉聯合掃街徒步遊行，接著再到彰化市陽明公園主場的感恩音樂會，將有歌手現場演唱，預計會有神秘黨內大咖站台，營造大團結氣勢催票。