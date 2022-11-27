彰化縣長王惠美勝選連任，27日上午8時30分謝票車隊從彰化市的競選總部出發，展開全縣26鄉鎮市的車隊謝票行程。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美勝選連任，27日上午8時30分謝票車隊從彰化市的競選總部出發，展開全縣26鄉鎮市的車隊謝票行程。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美勝選連任，27日上午8時30分謝票車隊從彰化市的競選總部出發，展開全縣26鄉鎮市的車隊謝票行程，車隊在每鄉鎮停留不到20分鐘，王惠美感謝鄉親支持，並表示選舉已經結束，明日回歸縣政，專心投入公務。

縣長王惠美在競選總部發言人張建豐陪同下，謝票車隊先與和美鎮長當選人林庚壬等人合體，展開和美、線西和伸港等三鄉鎮謝票，隨即轉往鹿港、福興和秀水等鄉鎮，不忘回到家鄉洋厝社區，感謝故鄉親友長輩支持，並到在地宮廟聖安宮參拜，受到庄頭村民的熱情相迎，還有婦女長者給她大大擁抱，表達祝福與疼惜。

王惠美今日車隊謝票行程，在全縣26鄉鎮市展開旋風式掃街謝票，車隊在各鄉鎮停留時間不到20分鐘，沿途不少熱情民眾揮手比讚。

中選會統計，2018年大選彰化縣投票率達到70.9％，王惠美拿37萬7795票、得票率53.17％，魏明谷得28萬3268票、得票率39.87％，以9萬4527票的差距勝選，2022年，投票率64.90％，王惠美王惠美拿下36萬9133票、得票率56.75％，黃秀芳得27萬2817票、得票率41.94％，蕭仁正8474票、得票率1.30％。這次投票率降低，王惠美以9萬6316票的成功連任，26鄉鎮市只輸掉芬園鄉。